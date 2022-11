Stiefvader pleegt ontucht met drie kinderen en laat ze elkaar misbruiken

Een 57-jarige man uit Oss zou zijn twee stiefdochters jarenlang seksueel hebben misbruikt. Hij zou bovendien zijn stiefzoontje hebben gedwongen tot seks met zijn oudere zusjes. Ook leende hij de meisjes uit aan twee andere volwassenen die hen misbruikten. Het Openbaar Ministerie eiste maandagmiddag 12 jaar cel voor deze ‘ongekende misbruikzaak’.

In een felrood trainingsjack kwam de verdachte de rechtszaal binnen. De drie slachtoffers keken in een andere zaal mee via een videoverbinding. “Ze zien op tegen een confrontatie met u”, zo verklaart de rechter. De stiefkinderen liepen geëmotioneerd weg toen de man zichzelf verdedigde.

De man leerde de moeder met drie kinderen in 2004 kennen. In het jaar daarna begon het misbruik. Bij de middelste dochter begon het toen ze nog maar 6 jaar oud was. Pas na ruim tien jaar durfde zij aangifte te doen. “Maak jij mij kapot, maak ik jou kapot”, zou de verdachte hebben gezegd. Alle slachtoffers waren jonger dan 12 jaar toen de man zich voor het eerst aan ze vergreep.

Instructies

De stiefvader zou niet alleen seksuele handelingen hebben verricht bij de twee dochters. Hij dwong ook zijn stiefzoon tot seks met zijn oudere zusjes. De verdachte was daarbij aanwezig, keek toe en gaf zelfs aanwijzingen. Ook zou hij zijn oudste dochter (toen 14) met handboeien hebben vastgemaakt aan haar hoogslaper. Hij dwong zijn stiefzoon (toen 11) vervolgens om haar te betasten.

Het misbruik ging nog verder dan dat. De stiefvader zou zijn dochters ook hebben uitgeleend aan twee vrienden: een volwassen man en een vrouw. Ook daar zouden de twee minderjarige meisjes meerdere keren zijn misbruikt.

‘Alles kapotgemaakt’

Het leven van de drie kinderen is nog altijd ontwricht. “Je hebt mijn leven zuur gemaakt. Ik huil nog meerdere keren per week”, zo wordt voorgelezen uit de verklaring van de stiefzoon. De oudste stiefdochter schrijft: “Hij heeft alles kapotgemaakt: het gezin, mijn jeugd en eigenlijk mijn hele leven.”

De stiefvader zelf vervalt urenlang van het ene warrige verhaal in het andere. “Het is aantoonbaar niet gebeurd”, zegt hij stellig. Urenlang blijft hij ontkennen. In tranen vervolgt hij: “Ik zie ze als mijn eigen kinderen. Ik doe echt alles voor ze. Ik zou nooit zoiets doen. Ik heb die fantasieën ook helemaal niet.”

Wraak

De verdachte zegt dat de kinderen misbruikt zijn door hun biologische vader. “Ze kwamen met z’n vieren uit de douche.” Het zou gaan om een verwarring door de kinderen. Ook zou wraak vanuit opa en oma een rol kunnen spelen. “Zij zijn altijd tegen de relatie geweest. Zij sponsoren de kinderen en zij zijn afhankelijk van hen.” De officier van justitie gelooft daar niks van.

De man zit al ruim een jaar vast. Hij zat eerst vast in Vught, maar toen daar uitlekte dat hij verdachte was in een zedenzaak, is hij overgeplaatst. Hij had een blanco strafblad. Psychologen hebben geen stoornissen bij de man vastgesteld.

Naast de stevige celstraf, zijn ook schadevergoedingen geëist van vijftien-, twintig- en vijfentwintigduizend euro voor de kinderen. Bovendien wil justitie dat de man een contactverbod krijgt van vijf jaar. “Hij mag het gezin vanuit de gevangenis niet lastig vallen.”

‘Viezerik’

De uitspraak is over twee weken, maar de verdachte zegt dat het voor hem weinig uitmaakt. “Ik heb hierna sowieso geen leven meer. Ze zullen toch wel denken dat ik een viezerik ben.”