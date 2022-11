Ondergrondse hennepkwekerij gevonden onder bedrijfspand in Tilburg

In een bedrijfspand aan de Insulindestraat in Tilburg is maandagmiddag een ondergrondse hennepkwekerij gevonden. De kwekerij was verstopt in een kruipruimte die met de hand was uitgegraven.

Medewerkers van de gemeente, de politie en de brandweer moesten heel wat moeite doen de kwekerij te vinden. Hiervoor moest volgens onze 112-correspondent een deel van de betonvloer worden weggegslepen waarna een ingang ontstond. Er bleek een grote ruimte onder het bedrijfspand afgegraven te zijn, waar de kwekerij werd gevonden. De handhavers kwamen de verborgen ruimte op het spoor tijdens een bestuurlijke controle.

Foto: SQ Vision.