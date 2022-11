In gierput, achter boekenkast: verbergen hennepkwekerij creatieve bezigheid

Onder een huis in de Tilburgse wijk Reeshof vond de politie maandagavond een ondergrondse hennepkwekerij. De politie sprak van een erg gevaarlijke situatie voor de buurt. Het is niet voor het eerst dat henneptelers erg creatief blijken te zijn met het verstoppen van hun illegale hennepkwekerijen.

In een gierput

In Boxtel werd 8 juni dit jaar een hennepkwekerij gevonden in een gierput aan de Roond. Via een kantoorruimte leidde een ladder de agenten naar de put waar de kwekerij zich bevond. Hier stonden ruim 750 hennepplanten en bijbehorende apparatuur. Ook vond de politie vijf kilo gedroogde henneptoppen in een verpakking. Al deze spullen werden in beslag genomen en de henneptoppen werden vernietigd.

Bij de inval aan de Roond in Boxtel werden onder meer auto's in beslag genomen (foto: politie).

Onder een bedrijfsgebouw

Na een anonieme tip vond de politie half september vorig jaar aan de Jules de Beerstraat in Tilburg een hennepkwekerij onder een bedrijfsgebouw. Dat de drie- tot vijfhonderd planten onder dit bedrijfsgebouw stonden, maakte het volgens een politiewoordvoerder een bijzonder risicovolle situatie. "Je moest tijgeren om op de plek te komen. Het duurde ook echt even voor je er was. Als je daar was en er ging iets mis, was het klaar met je."

Wachten op privacy instellingen...

In een bos

De politie ontdekte eind april vorig jaar een ondergrondse hennepkwekerij in een bos in de buurt van een woonwagenkamp aan de Terraweg in Best. Volgens de politie werden hier honderden planten gevonden.

Wachten op privacy instellingen...

Achter een boekenkast

Begin maart 2021 deed de politie een bijzondere vondst in Oss. Achter een boekenkast bleek een hennepkwekerij verstopt. In de geheime ruimte stonden 637 planten die zo goed als rijp waren om geoogst te worden. Op de zolder vonden agenten ook nog eens 645 stekjes. De stroom en het water werden illegaal afgetapt voor de hennepteelt.

Achter de kast en een houten plaat kwam een grote hennepkwekerij tevoorschijn (foto: Instagram/politie_bo).

In een begraven zeecontainer

In Aarle-Rixtel werd 2 december 2020 een wietplantage gevonden in een begraven zeecontainer. "Dat zie je niet vaak", vertelde een politiewoordvoerder destijds. In een boot

Begin oktober 2020 dobberde een groot schip in de haven van Werkendam. In de laadruimte waren zo'n tweeduizend planten verstopt. Moeilijk vindbaar en een levensgevaarlijke situatie. De hennepplanten stonden namelijk in het ruim waar een flinke laag water in stond en waar stroomdraden open en bloot slingerden. In 2013 werd in Brabant ook al een groot vrachtschip gevonden met daarin meer dan duizend planten. Dit schip lag in Veghel. Deze hennepplanten kwam de politie op het spoor omdat was opgevallen dat in de haven van Veghel ineens opvallend veel stroom werd verbruikt.

In de boot werden ruim tweeduizend planten gevonden.

Onder de hefbrug bij een garagebedrijf

Onder de hefbrug van een garagebedrijf aan de Jules de Beerstraat in Tilburg, op industrieterrein Kraaiven, ontdekte de politie eind januari 2020 een zeer professionele hennepkwekerij met 750 planten. Er werd ook een kilo gedroogde henneptoppen gevonden. De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een tip en omdat er ineens opvallend veel stroom werd gebruikt. In een viaduct

Half juli 2012 werd in een viaduct op de A73 bij Linden een hennepkwekerij gevonden. De politie ontdekte de kwekerij aan de Hooge Voort rond middernacht. De wietplanten waren al weg gehaald na een oogst, Een hoogwerker van de brandweer in Cuijk moest komen om het luik in het viaduct te kunnen openen. De stroom bleek afgetapt via matrixborden boven de snelweg. Een jaar eerder werd ook al een kwekerij gevonden in een voetgangersviaduct boven de A2 bij Vught.