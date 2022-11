Sinterklaasgedicht op rijm? Mick's rijmwoordenboek onthult hier zijn geheim

Een Sinterklaasgedicht maken, dat doen we komende dagen allemaal. Maar als je niet van rijmen houdt, is dat verre van ideaal. Wij doen het voor, en maken een compleet artikel op rijm. Maar voor wat extra hulp moeten we bij Mick’s Rijmwoordenboek zijn. We spraken met de maker van deze site, zo vlak voor Sinterklaas. Want jawel, deze Brabander is de enige echte rijmbaas.

Verkoudheid en bonkende hoofdpijn. Voor de 48-jarige Michael Janus uit Vlijmen zijn deze dagen minder fijn. Terwijl zijn website 'Mick's Rijmwoordenboek' deze week een torenhoog aantal bezoekers binnenhaalt, leeft hij op paracetamol (waar hij van baalt).

Want gedichten maken wij Brabanders het liefst op het laatste moment, dat is waarom zijn site deze laatste week voor pakjesavond zoveel bezoekers kent.

In de huiskamer van het gezin staat de computer van Michael dan ook continu aan. En doet hij steekproefjes om te kijken of het online rijmen met al die bezoekers wel door kan gaan.

Want met meer dan drie miljoen pageviews op de dag voor pakjesavond, kwam het online rijmen vorig jaar even niet van de grond. Gelukkig kreeg hij alles weer aan de gang met een dubbelklik. Jawel, hij is dit jaar voorbereid en heeft ginne schrik.

Wat in 1999 begon als grappige tool om limericks mee te maken in zijn studententijd, is nu 23 jaar later een succesvol feit. De jaren negentig look heeft de website nog steeds, maar achter de schermen werkt Michael het rijmwoordenboek jaarlijks bij tot iets compleets.

Nieuwe woorden als 'stikstofmaatregelen' en 'klimaatactivist' stonden er dit jaar nog niet in. Het blijken woorden die anno 2022 welkom zijn voor die perfecte volzin.

In totaal staan er nu zo’n 25.000 woorden in zijn rijmwoordenboek, allemaal van even groot belang. Michael: “Het moeten er ook niet meer zijn want dan wordt de lijst te lang.”

Volgens hem is de lijst inmiddels dus aardig compleet. Al mogen lezers zich altijd bij hem melden, voor het geval hij een heel belangrijk woord vergeet.

Maar wat maakt een gedicht nu echt goed en leuk om te lezen? Volgens Michael zijn dat toch de persoonlijke noten waarmee je de ander hebt geprezen.

Maar ook humor en zo nodig een ‘sneer uit de pan’, leiden tot de beste gedichten met veel elan. “Een gedicht over het cadeau dat je gaat geven is niet zo interessant, vertel iets over wat je samen hebt meegemaakt. Dat is zeker zo relevant.”

Michael probeerde met kunstmatige intelligentie een nog completere gedichtenmaker te bouwen, maar volgens hem zijn we juist van het nostalgische rijmen gaan houden. “Het heeft zo z’n charme als het niet zulke perfecte gedichten zijn”, vertelt hij enthousiast.

Dat is in ieder geval een motto dat bij de schrijver van dit artikel past.