Pas op als je de weg opgaat: dichte mist in Brabant

Moet je dinsdagochtend de weg op, pas dan goed op. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in Brabant en heeft code geel afgekondigd. Ook in andere delen van het land is het mistig. Het zicht is op veel plaatsen minder dan tweehonderd meter en lokaal zelfs maar zeventig meter.

Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten mede door de mist een zware spits. Die is op dinsdag altijd zeer druk. Automobilisten wordt geadviseerd om bij minder dan tweehonderd meter zicht de mistlampen voor te gebruiken. In Woensdrecht was het zicht afgelopen nacht het slechts. Daar was het zicht slechts 52 meter. Op Eindhoven Airport zorgt de mist ook voor problemen. Daar is momenteel geen vliegverkeer mogelijk. Reizigers wordt geadviseerd om op de luchthaven de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Alleen voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg geldt geen waarschuwing voor mist. Volgens het KNMI lost de mist in de loop van de ochtend op. Naar verwachting wordt het in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagmorgen opnieuw mistig. De meest dichte mist wordt verwacht voor het zuiden van het land. LEES OOK: Zo komt het dat Brabant opnieuw potdicht zit door mist

