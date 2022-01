Zo komt het dat Brabant opnieuw potdicht zit door mist

Archieffoto: Willem van Nunen

Voor de zoveelste dag op rij heeft onze provincie te te maken met een dikke laag mist. Dat betekent oppassen op de weg en problemen met vluchten op Eindhoven Airport. Waar komt deze hardnekkige mist vandaan en waarom hebben we er zo vaak mee te maken?

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza komt het wel vaker voor dat we in een grijze wereld zijn gehuld in deze tijd van het jaar. "Het is geen ongewoon fenomeen", zegt hij. "Tussen november en maart komt vaker dichte mist voor, en dat heeft alles te maken met de zonkracht die heel laag is."

"De zonkracht is nu zo laag dat de mist de hele dag kan blijven hangen."

In de zomer ontstaat er ook regelmatig mist, zegt hij. "Maar dan is dat vooral 's nachts het geval, omdat rond zes of zeven uur 's ochtends alles al is opgelost door de warmte van de zon. Nu is de invloed van de zon zo klein, dat de mist de hele dag kan blijven hangen." Rustig weer met nauwelijks wind zorgt ook dat de mist lang blijft hangen. "We liggen momenteel onder een krachtig hogedrukgebied", zegt Van Bernebeek. "En als de lucht dan vrij vochtig is, waarmee wij in Nederland sowieso mee te maken hebben door de nabijheid van zeewater, dan heeft de mist vrij spel." De mistdeken zal vrijdag nauwelijks optrekken, voorspelt de weerman. "In de loop van de dag zal de mistlaag iets omhoog gaan, waardoor het zicht aan de grond redelijk goed wordt. Maar op tien tot twintig meter hoogte zal het blijven hangen."

"Het is niet uitgesloten dat het volgende week opnieuw mistig wordt."

De meteoroloog verwacht dat de wind komend weekend wel wat toeneemt. "Zondag trekt er ook een zwak frontje over waardoor de mist zal oplossen. Maar het is niet uitgesloten dat het in de loop van volgende week opnieuw mistig wordt, want we krijgen opnieuw te maken met een hogedrukgebied." De mist zit ook Eindhoven Airport dwars. Talloze vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, kampen met vertraging of worden omgeleid naar andere luchthavens.