Vluchten Eindhoven Airport vertraagd door dichte mist

Eindhoven Airport ondervindt vrijdagmorgen hinder van de dichte mist. Verschillende vluchten van en naar de luchthaven zijn vertraagd, geannuleerd of worden omgeleid naar Amsterdam.

Omgeleid naar Schiphol Vluchten naar Faro en Barcelona, die rond 7 uur vanochtend zouden vertrekken, zijn omgeleid naar Schiphol. Daar is het zicht wel helder. De passagiers die vanuit Eindhoven met Transavia naar Faro en Barcelona zouden vertrekken, zijn per bus naar Amsterdam gebracht.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie. Het zicht is op sommige plaatsen minder dan tweehonderd meter. Vooral in het uiterste westen van Brabant is het mistig. In Woensdrecht was het zicht afgelopen nacht 92 meter.

Hardnekkige mist

De weerwaarschuwing geldt tot 12 uur, de mist is hardnekkig en zal maar langzaam oplossen, meldt het KNMI.

