Illegaal lachgasvulbedrijf opgerold: eigenaren opgepakt

Een bedrijf uit Den Bosch heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan illegale lachgashandel. Het bedrijf hevelde de stof over van grote naar kleine cilinders om het zo door te kunnen verkopen. Het geld dat de eigenaren daarmee verdienden, werd vervolgens witgewassen. De politie heeft beslag gelegd op meerdere huizen, auto's en bankrekeningen.

Tot het eind van dit jaar is de handel in en het bezitten van lachgas in principe nog niet strafbaar. Dat verandert vanaf 1 januari 2023. Toch is het overhevelen naar lachgas van grote cilinders naar de kleinere patronen nu al wél verboden.

De politie kreeg het bedrijf tijdens een groot onderzoek naar illegale lachgashandel op de korrel. Maandag werden de twee eigenaren, een man uit Den Bosch (31) en zijn compagnon uit Boxtel (32), aangehouden tijdens een actiedag. Zij zitten vast voor verder verhoor.

Invallen

Ook zijn in totaal 9 locaties in Den Bosch en Boxtel doorzocht. Daarbij zat ook een bedrijfspand waar eerder al een grote partij lachgascilinders werd gevonden. Financieel specialisten van de politie berekenden dat het bedrijf tussen 2018 en 2021 waarschijnlijk een groot bedrag heeft binnengehaald met de illegale handel. Een deel daarvan zou zijn geïnvesteerd in een autoverhuurbedrijf.

Ook dat autoverhuurbedrijf is doorzocht. De politie heeft daar in totaal zo'n 30 auto's en bedrijfswagens in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op 3 huizen, meerdere bankrekeningen en een grote som contact geld.