Stiefkinderen jarenlang misbruikt: hoe ontucht zo lang door kan gaan

Een 57-jarige man uit Oss stond maandag voor de rechter voor het jarenlang seksueel misbruiken van twee stiefdochters. Tegen de man werd 12 jaar cel geëist. Het misbruik duurde meer dan tien jaar. Toen pas durfde één van de kinderen aangifte te doen. Op de vraag waarom misbruik zo lang kan aanhouden, heeft Els Coenen van Blauwe Maan in Tilburg antwoord. Zij biedt, samen met haar collega’s hulp na onvrijwillige seks en misbruik.

“Een dader is vaak niet in staat om zelf te stoppen en denkt dat hij er wel mee wegkomt", legt ze uit. "En kinderen zijn vaak angstig en doen er alles aan om het geheim te houden." Zo kan het zijn dat misbruik jarenlang kan aanhouden. En er spelen vaak nog meer factoren mee, die ervoor zorgen dat er niets naar buiten komt.

Het leven van de drie kinderen is nog altijd ontwricht. “Je hebt mijn leven zuur gemaakt. Ik huil nog meerdere keren per week”, zo wordt voorgelezen uit de verklaring van de stiefzoon. De oudste stiefdochter schrijft: “Hij heeft alles kapotgemaakt: het gezin, mijn jeugd en eigenlijk mijn hele leven.”

"Kinderen denken vaak dat het zo hoort en hebben ze zelf ook last van schaamte", gaat Coenen verder. En dan is er nog de mix van schuldgevoel en loyaliteit, vertelt ze. "Je ziet dat kinderen zich zelf ook schuldig voelen aan alles wat er gebeurt en ook wel weer loyaal willen zijn aan hun vader of stiefvader. Hierdoor kan misbruik jarenlang duren voor het ontdekt wordt of er aangifte wordt gedaan.”

Coenen vindt het goed dat zulke verhalen worden gepubliceerd. “Het drukt je wel weer met je neus op de feiten. 90 procent van kindermisbruik gebeurt door iemand uit de directe omgeving en vrijwel altijd mannen. Niet alleen stiefvaders, maar heel vaak ook vaders. Gelukkig zie je dat kinderen het wel sneller melden door alle publiciteit van tegenwoordig.”

“De schade van jarenlang misbruik is groot”, gaat Coenen verder. “Het zelfrespect is weg, het vertrouwen ook. Vaak zijn kinderen of jongvolwassenen die in zo’n situatie hebben gezeten verward en angstig. Het is per kind verschillend hoe lang een behandeling duurt. Het ene kind pakt gelijk de draad weer op, terwijl een ander kind nog jarenlang klachten houdt.”

Coenen noemt de aanpak bij Blauwe Maan in Tilburg laagdrempelig: “Je hoeft niet naar een dokter of psycholoog. Je kunt bijvoorbeeld al online contact leggen. We leren ze om weer een beter zelfbeeld te krijgen en ook dat niet iedereen het slecht met ze voor heeft. Praten is het allerbelangrijkste.”

