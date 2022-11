Zandzakken moeten de kade beschermen, maar bewoners zijn ze helemaal beu

Al ruim een jaar wordt het uitzicht van de bewoners van de Oude Binnenhaven in Bergen op Zoom gedomineerd door een rij witte zandzakken. “Het lijkt wel of we hier in een permanent rampgebied wonen met die zandzakken voor de deur, verschrikkelijk”, zegt een bewoonster. Zij en haar buren zijn er helemaal klaar mee.

In oktober 2021 werden de kademuren aan de Noord- en Zuidzijde Haven versterkt met zandzakken. Dat was volgens de gemeente nodig om te voorkomen dat de boel zou instorten. De muren waren aangetast door oude boomwortels. Maar de bewoners wijten het verval vooral aan achterstallig onderhoud door de gemeente.

“Ik ben blij dat het mistig is want dan zien we de zandzakken in ieder geval niet. Voor mij is de maat is vol”, zegt Ben de Groot, die ook aan de Oude Binnenhaven woont. Zijn overbuurman Coen Jansen is het met hem eens. “Als ik ’s morgens de gordijnen opendoe, heb ik het gevoel dat het gesneeuwd heeft. We zitten nu al een jaar tegen deze ellende aan te koekeloeren.”

Flip Aertssen van de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom had vorige week voor het laatst contact over de kwestie met twee betrokken wethouders. “Het college heeft wel wat onderzoek gedaan maar dat is heel summier uitgevoerd. Concreet is er nog geen enkele toezegging gedaan.”

Woordvoerder Erwin Stander van de gemeente Bergen op Zoom bevestigt dat er nog geen duidelijkheid is over hoe en wanneer de kademuren worden aangepakt. Omdat er voorlopig geen geld is, staan de werkzaamheden ook komend jaar vooralsnog niet op de agenda. De bewoners worden er zo langzamerhand moedeloos van.