Oranje kijken bij de baas: dit bedrijf heeft de wedstrijd op groot scherm

Tijdens je werkuren naar het Nederlands elftal kijken, niet op een computerscherm of telefoon maar op een megascherm met al je collega’s. In Helmond doen ze het. Bij het bedrijf Driessen Groep staan dinsdagmiddag zo’n honderd medewerkers in het oranje gespannen naar Nederland-Qatar te kijken. Ook directeur Jeroen Driessen staat uitgedost en vol spanning naar het voetbal te staren. “Ik zou hier heel zelfverzekerd moeten staan, maar ik zit vol spanning”, grijnst hij.

Een paar weken geleden bedachten ze bij het Helmondse bedrijf om samen naar de laatste groepswedstrijd van Nederland te kijken. “De andere wedstrijden waren om vijf uur, net na de werkdag, maar deze is tijdens de werkuren. Dan wil je toch iets doen.”

Het zijn de eerste minuten van de wedstrijd en de directeur heeft al twee keer geroepen. Een keer omdat Qatar wel heel dicht bij de Nederlandse goal kwam en een keer omdat Nederland ‘m er bijna in had liggen. “Wij geloven in werkgeluk en voor ons is dat samen leuke dingen doen. Je moet namelijk plezier in je werk hebben.”

Niet vervreemden

En volgens Jeroen is een voetbalwedstrijd samen kijken belangrijk voor het bedrijf. “Moet je eens kijken, iedereen staat samen te genieten en te kletsen. Zo vervreemden ze ook niet van elkaar, dat is belangrijk.” En, zo ziet de directeur: "Normaal zijn de medewerkers voor bijvoorbeeld PSV en Ajax, maar nu staan we samen voor één team te juichen."

Terwijl Nederland het eerste doelpunt scoort gaan de bitterballen rond en wordt er een nieuw rondje bier gehaald. “Ik werk hier nog maar een jaar”, begint een medewerker. “Dit is zoveel beter dan aan bureau met een klein schermpje de wedstrijd volgen.” Hij noemt zichzelf een gelegenheidssupporter.

Als dit niet was georganiseerd had hij zich niet ziekgemeld om rustig thuis of in de kroeg de wedstrijd te kijken. Toch ziet directeur Jeroen ook dat voordeel. “Van de driehonderd medewerkers die vandaag in Helmond werken, zijn er hier nu honderd. Anders waren deze mensen misschien eerder naar huis gegaan.” Het bedrijf draait nu gewoon door, al is het op een lager pitje. “Maar dat moet kunnen.”