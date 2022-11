112-nieuws: auto rijdt van dijk • flinke file op A58

13.40

Een auto is woensdagmiddag op de Hoge Maasdijk in Andel van de dijk gereden. De auto belandde op de zijkant in het gras onderaan de dijk. Omdat er niemand meer bij de auto was en de auto dichtbij het water lag, rukten de hulpdiensten groots uit. Na een korte zoektocht bleek dat de bestuurder veilig was en niet in het water was beland.