112-nieuws: auto uitgebrand in Eindhoven • vrouw gewond na botsing

02.50

Ook in Roosendaal was het raak. Daar brandde in de Marconistraat een bedrijfswagen uit. Toen de brandweer iets voor drieën aankwam, stond de volledige voorkant al in brand. Om te checken of het busje geen gevaarlijke lading aan boord had, werd de zijdeur met zwaar gereedschap geopend. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.