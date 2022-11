112-nieuws: oude paardenstalletjes uitgebrand • vrouw gewond na botsing

00.05

Een vrouw is gewond geraakt, toen ze op de kruising van de Willem Dreesweg met de Heerma van Vossstraat in Roosendaal met haar auto op een andere auto botste. Ze is uit voorzorg met de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon ontstaan en of de mist bijvoorbeeld een rol speelde.