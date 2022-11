Zeldzame zilveren soepkom is de nieuwe blikvanger in het Markiezenhof

Museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom is verguld met een zeldzaam zilveren pronkstuk. Een piekgave zeventiende-eeuwse zilveren terrine maakt sinds woensdag deel uit van de collectie. Volgens kenners gaat het, voor zover bekend, om het enige overgebleven exemplaar uit Bergen op Zoom.

De zilveren soepkom behoorde toe aan een onbekende, maar vrijwel zeker vermogende burger van de stad. Het kunstwerk is gemaakt door de beroemde Bergse zilversmid Willem Brouwers of één van zijn zonen Jan of Lambertus. Beiden namen na het overlijden van hun vader in 1701 samen met hun moeder de zilversmederij over.

"Natuurlijk ben ik trots, niet alleen voor het museum maar voor heel Bergen op Zoom. Ik ben blij dat we zoiets moois kunnen laten zien dat ook hier is gemaakt. Het vertelt ons iets over het rijke verleden van de stad", aldus conservator Bart van Eekelen.

Eind zeventiende eeuw werd, naar Frans voorbeeld, een terrine tijdens het ontbijt gebruikt om bouillon met brood uit te eten. Dat gebeurde veelal door adellijke dames in de slaapkamer tijdens het zogenaamde toilet, het uitgebreide was- en kleedritueel.

Museum het Markiezenhof krijgt de zilveren kom voor onbepaalde tijd in bruikleen. Het kunstwerk blijft eigendom van de Mastboom-Brosens Stichting. Dit kunstfonds ondersteunt cultuurhistorisch erfgoed in West-Brabant. Wat de waarde van terrine is, laat conservator Bart van Eekelen liever in het midden: "Laten we het erop houden dat ze voor de stad Bergen op Zoom van onschatbare waarde is."

De ziveren terrine is te bewonderen in de semipermanente expositie 'Vier eeuwen zilver' in Museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom.