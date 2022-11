Eerste Helmondse zonneauto rolt in donker Finland van de band

Wachten op privacy instellingen... De Lightyear 0 (Foto: Alice van der Plas) Een van de motoren van de Lightyear 0 (Foto: Alice van der Plas) Bij de eerste productiedag was veel internationale pers aanwezig (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/4 Eerste zonne-auto uit Helmond rolt Finse fabriek uit

Het is een klein dorpje in de sneeuw. En veel daglicht ziet Uusikaupunki niet in de Finse winter. Daar is woensdag gestart met de productie van de Lightyear 0. De eerste auto op zonne-energie van het Helmondse bedrijf Lightyear. Met haar Finse partner, Valmet Automotive, hoopt Lightyear hier één zonneauto per week te kunnen produceren. Volgend jaar moeten dat er vijf per week worden.

Of de verzamelde internationale pers, afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Finland alsjeblieft wil uitkijken voor de draden die op een tafel liggen in de nieuwe productiehal. “Dit zijn letterlijk de koplampen van onze eerste klant”, lacht de rondleider. Ongeveer 150 liefhebbers hebben de Lightyear 0 vooraf besteld. De auto kost 250.000 euro en is dus echt voor de happy few. Maar daar komt wat Lightyear betreft verandering in. De droom is een toegankelijke zonneauto voor zo’n 30 duizend euro. “Maar we weten natuurlijk niet wat de inflatie gaat doen”, zegt directeur Lex Hoefsloot van Lightyear. In 2025 zouden er misschien al meer klanten mee kunnen rondrijden. Of die ook in Finland gemaakt gaat worden? Dat weten ze nog niet.

"Hoe ik me voel? Dit is geweldig natuurlijk."

Hoefsloot is zelf ook voor het eerst in de productiehal van Lightyear in Finland. “Hoe ik me voel? Dit is geweldig natuurlijk. We laten zien dat we het waarmaken. We zijn van de tekentafel en een prototype naar het moment gekomen om de zonneauto nu echt in productie te nemen.” Iedereen waarschuwde Hoefsloot en zijn collega’s. Doe het niet. Begin niet met dit autobedrijf. Maar de Finse producent Valmet Automotive geloofde er wel in. “Lightyear kijkt echt vooruit”, zegt ceo Olaf Bongwald. “We kunnen hiervan een heleboel nieuwe dingen leren. En dat is een van de belangrijkste motto’s van ons bedrijf.” Valmet Automotive maakt al langer elektrische auto’s en produceerde ook voor automerken als Saab, Porsche en op dit moment Mercedes.

"Het was veel falen, tegenslagen en lange nachten om bij dit moment te komen."

Op het grote terrein van Valmet Automotive in Uusikaupunki , dat in Zuidwest-Finland ligt, is een opslagloods omgebouwd tot een hypermoderne productielijn. Om de auto ook daadwerkelijk in productie nemen, was een flinke uitdaging. “Je hebt te maken met veel toeleveranciers, die allemaal op het juiste moment moeten leveren, zodat alle delen hier in elkaar gezet kunnen worden,” zegt Hoefsloot. “Maar het was veel falen, tegenslagen en lange nachten om bij dit moment te komen."

Sinnika en Sofia werken in de nieuwe Finse fabriek van Lightyear (Foto: Alice van der Plas

De Finse medewerkers zijn erg blij met de komst van het Helmondse bedrijf. Twee van hen zijn Sofia Vuorio en Sinikka Krestina. “We maken de interieurs van de auto’s. Het is zo mooi dat hier een zonneauto wordt geproduceerd”, zegt Sinnika. “We bouwen al zeven jaar interieurs, dus we zijn erg ervaren”, zegt Sofia.

"Wij zijn een fluistering voordat de rel begint.”