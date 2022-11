Marlon B. zwijgt over moord op zijn ex Silvana, 90 dagen langer vast

Marlon B., die vastzit voor de dood van zijn ex Silvana Heber, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de Raadkamer van de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De man wil de politie niets vertellen over de dood van zijn ex, maar het openbaar ministerie gaat ervanuit dat hij haar dood van tevoren gepland heeft.

Marlon B. wil niks zeggen over de verdwijning en de dood van zijn ex. "Hij bekent, noch ontkent", aldus woordvoerder Bart Vaessen van het openbaar ministerie. Volgens Vaessen is de politie door eigen onderzoek bij de locatie uitgekomen, waar het lichaam van Silvana werd gevonden. Eerder werd gezegd dat dat via een tip was gebeurd. Het OM gaat ervanuit dat Marlon B. de moord op zijn ex Silvana Heber van tevoren heeft gepland. Daarom wordt Marlon B. vervolgd voor moord.

In een bosgebied aan de Half Mijl in Vessem werd Silvana gevonden.