Opgepakte ex van vermiste Silvana, 'Een gesloten man met losse handjes'

De 41-jarige Marlon B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van zijn ex-partner Silvana Heber uit Hoogeloon. Kort voor zijn aanhouding afgelopen zaterdag stond hij op het sportpark van VV Hoogeloon nog te kijken naar de voetbalwedstrijden van zijn zoon en de dochter van Silvana.

De 36-jarige Silvana wordt sinds zaterdag vermist. Ze woonde tot voor kort samen met B. en zou eind verderop een nieuwe woning hebben, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat huis is nu verzegeld.

Hopen op snelle duidelijkheid

Hoogeloon is al dagen in de ban van de vermissing van Silvana en de aanhouding van B. De dorpelingen hopen dat er snel duidelijkheid komt, ook en vooral voor de vier kinderen die de twee voormalige partners in eerdere relaties kregen.

Veel inwoners vrezen het ergste, al zijn er ook mensen die zich niet kunnen voorstellen dat de ex-partner van de vermiste vrouw iets kwaads in de zin heeft gehad. Enkele andere plaatsgenoten bevestigen juist dat de man losse handjes heeft. Zo weet een aantal buurtgenoten zich te herinneren dat er een jaar of twee, drie geleden een gewelddadig incident is geweest tussen het stel. Er zijn camerabeelden waarop te zien is hoe B. op een grasveld zijn toenmalige partner mishandelde. Die opnamen zijn gedeeld met de politie, die hierop in actie zou zijn gekomen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze inhoudelijk hier niet op kan reageren. Maar ook 'dat we op de hoogte zijn van deze verhalen en dat alles in het onderzoek wordt meegenomen.'

'Gesloten man'

B. wordt door de meeste mensen in Hoogeloon met wie onze verslaggever heeft gesproken, een gesloten man genoemd. Sommigen vinden dat vreemd, omdat hij een sportschool in Eersel runt en op die manier met veel mensen in contact komt. Hij geeft onder meer personal training en heeft ook een bedrijf in leefstijlprogramma’s.

In het verleden was B. een succesvol judoka. Hij was drie keer Nederlands kampioen, nam drie keer deel aan het Europees Kampioenschap en eenmaal aan het Wereldkampioenschap.

Veel hulp bij zoekactie

De politie is inmiddels al dagen aan het zoeken naar Silvana. Ze krijgt hierbij hulp van de Mobiele Eenheid. Ook het Veteranen Search Team zoekt mee, met zestig man, verdeeld over drie ploegen. De politie heeft deze vrijwilligers vijftien gebieden gewezen waar ze kunnen zoeken. Hiermee is maandag aan het begin van de avond gestopt.

Inmiddels is het buurtonderzoek afgerond: een agent in burger heeft alle mensen aan de Dyckmeesterstraat om informatie gevraagd. In deze straat woonden Silvana en B. tot voor kort samen. Ook in en om het huis waar ze hebben gewoond, is deze maandag onderzoek verricht, onder meer met speurhonden.