Buren vermiste Silvana niet verbaasd: 'Er stond vaker politie op de stoep'

De vermiste Silvana Heber (36) zou op het punt hebben gestaan om weg te gaan bij haar partner. Dat vertellen verschillende buurtbewoners van de vrouw. Ze zijn niet verbaasd dat de man is opgepakt, er zou er al vaker politie op de stoep hebben gestaan bij het huis.

“Iedereen in de buurt weet dat daar wel eens wat gaande was. We hebben allemaal goed contact met elkaar, maar niet met hem. Hij zei nooit veel", vertelt één van de buurtbewoners.

De 36-jarige Silvana Heber wordt al sinds zaterdag vermist. Haar 41-jarige partner, een man uit Hoogeloon, is opgepakt. De politie sluit niet uit dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Buren vertellen dat ze al vaker politie hebben gezien bij het huis. Ook zou een eerdere partner van de man bij hem vertrokken zijn vanwege geweld in de relatie.

“Ook bij z’n vorige vriendin kon hij z’n handen niet thuis houden”, zegt een van de buurtbewoners. Ze noemt het ‘geen zuivere koffie’ wat daar in het huis gebeurd is.

De politie laat weten dat ze niets kan zeggen over de verdachte. Ook niet of hij vaker in aanraking is geweest met justitie.

Zondagavond even voor acht uur werd de grote zoekactie naar Silvana gestaakt. Maandag wordt verder gezocht naar de vrouw.

In deze update praten we je bij over wat we tot nu toe weten over de vermissing.