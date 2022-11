Broer vreest voor leven Silvana: 'Zij zou nooit haar kinderen achterlaten'

Randy Heber (32), de broer van de vermiste Silvana uit Hoogeloon, vreest voor het leven van zijn zus. “Ze is zonder haar kinderen vertrokken. Zij staan op nummer één voor haar. Daarom maak ik me grote zorgen.” De partner (41) van Silvana is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Ook het feit dat ze nu al twee dagen vermist wordt, vindt Randy zorgwekkend. “Haar twee kinderen zijn alles voor haar. Ik ga van het ergste uit.” Ook de politie is bezorgd over het welzijn van Silvana. Zelf hoorde Randy zaterdagavond van de politie dat zijn zus vermist werd. “Ik werd thuis door ze gebeld, of ik er iets van wist. Maar ik had geen idee, het overviel me.” Zelf sprak hij z’n zus een aantal weken geleden voor het laatst. Haar kinderen (uit een vorige relatie) zijn inmiddels naar een veilig onderkomen gebracht, vertelt Randy.

Ondertussen wordt nog altijd volop gezocht naar Silvana. Hij omschrijft haar als een 'lieve, spontane vrouw'. Ze had haar eigen leven in Brabant, zelf woont hij in Limburg, waar Silvana oorspronkelijk ook vandaan komt.

