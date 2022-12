We vieren massaal Sinterklaas, maar de sint bezuinigt wel

Traditiegetrouw vieren bijna alle Brabanders dit jaar weer gewoon pakjesavond. Maar door de stijgende prijzen ziet dat er voor sommigen dit jaar wat minder feestelijk uit. Meer dan de helft van de Brabanders die opnieuw Sinterklaas vieren, geven aan het dit jaar anders aan te pakken, zo blijkt uit een enquête door onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Maar hoe ziet dat er uit? Van de ondervraagden geeft 43 procent aan dat ze meer opletten wat ze uitgeven voor Sinterklaas. Ook geeft 11 procent van de ondervraagden aan dat ze hun (klein)kinderen minder vaak de schoen laten zetten. Op die manier hoeft Sinterklaas natuurlijk minder vaak cadeautjes te kopen. En 12 procent van de Brabanders geeft aan meer te kijken naar tweedehands speelgoed, bijvoorbeeld online of in de kringloopwinkel.

Newcom ondervroeg 812 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over de feestdagen die er deze maand weer aankomen. De traditie van het sinterklaasfeest blijft in stand, 9 van de 10 ondervraagden die het feest vorig jaar vierden, geven aan dat deze keer opnieuw te doen.

Minder dan 50 euro

Onder de streep komt dat voor 28 procent van de ondervraagden neer op een besparing ten opzichte van vorig jaar. Van de Brabanders verwacht 1 op de 3 dit jaar niet meer dan 50 euro uit te gaan geven aan de sinterklaastraditie.

Laag consumentenvertrouwen

Het is niet echt verrassend dat Brabanders dit jaar minder geld uitgeven aan Sinterklaas. Uit het onderzoek blijkt dat het consumentenvertrouwen in onze provincie er niet goed voor staat. Want 7 op de 10 Brabanders verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar zal zijn verslechterd.

En van de Brabanders geeft 44 procent aan dat de eigen financiële situatie op dit moment (veel) slechter is dan vorig jaar. Bijna de helft van de Brabanders verwacht dat ze er over een jaar zelf financieel slechter voor staan.