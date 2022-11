Opnieuw een alpaca overleden nadat bezoekers dieren zelf voederen

In Dierenpark de Rippert in Helmond is een jonge alpaca overleden. Dit is het zoveelste sterfgeval in het park in twee jaar, door overmatig voeren van bezoekers. "Voer de dieren niet zelf. We willen niet nog meer dieren moeten missen", laat het park weten.

De alpaca was iets meer dan een jaar oud. "Dan zijn ze nog extra gevoelig", weet Maarten Koolen, voorzitter van Stichting Dierenparken Helmond. De stichting gaat over het beheer van het park in Helmond. Verzorgers geven de dieren dagelijks genoeg te eten. Maar sommige bezoekers nemen het heft in eigen handen, door ze te voeren. "We hebben geregeld problemen dat er van alles in het park wordt gegooid wat niet goed is voor de dieren."

"In twee jaar tijd zijn twee lama's en twee alpaca's overleden."