Astrid vindt handgranaat in paardenwei: ‘Met knikkende knieën verplaatst'

Ze is inmiddels van de schrik bekomen, maar Astrid Klomp (53) uit Wintelre stond wel even op scherp toen ze zaterdag een handgranaat in de wei bij haar pony’s vond. Waar haar man haar in eerste instantie uitlachte, bleek het later om een Engels explosief uit de Tweede Wereldoorlog te gaan. “De pin en de deksel ontbraken, dus hij kon nog ontploffen”, vertelt Astrid.

Rochelle Moes Geschreven door

Ze maakte zaterdag een rondje langs haar paarden, toen ze een stukje ijzer uit de grond zag steken. “Ik pakte het op en zag meteen dat het een handgranaat was. Het was zwaar, ovaal en met bobbeltjes erop.”

"Toen ben ik met knikkende knieën naar de mesthoop gelopen."

De wei ligt in de buurt van Eindhoven Airport, dat tijdens de oorlog werd gebruikt als militaire basis. Toch kwam Astrid in de veertien jaar dat ze er woont nooit eerder een bom tegen. Ze schrok, maar het projectiel terugleggen tussen de paarden durfde ze ook niet. “Toen ben ik met knikkende knieën naar de mesthoop gelopen, waar ik hem veilig neer kon leggen.” Daarna belde ze de politie en kwam een explosievenexpert langs. “Ook die zag gelijk dat het om een handgranaat ging, die nooit is afgegaan. De pin en de deksel ontbraken, dus hij kon nog wel ontploffen”, legt Astrid uit. Er werd een emmer over de granaat gelegd in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

"Er was een kans dat hij hier tot ontploffing moest worden gebracht."

Medewerkers van deze dienst kwamen maandag de handgranaat te bekijken en ze vertelden dat het om een Engelse scherfgranaat ging uit de Tweede Wereldoorlog. “We hebben het hele weekend in spanning gezeten, want er was een kans dat hij hier tot ontploffing moest worden gebracht. Dat zag ik niet zo zitten”, zegt Astrid. Gelukkig voor haar en de paarden liep het met een sisser af. Het projectiel kon worden vervoerd en is op de Oirschotse Heide tot ontploffing gebracht.