112-nieuws: 150 cobra's in garage • man rijdt al append file voorbij

Een automobilist is woensdagavond in Den Bosch bekeurd nadat hij al append over de vluchtstrook een file voorbijreed. Dat gebeurde tijdens de avondspits op de A2. Het bleek al de achtste keer in drie jaar tijd dat de 36-jarige man werd bekeurd vanwege rijden met een telefoon in de hand. De man ving deze keer dus twee bonnen: een voor het rijden over de vluchtstrook en voor het rijden met een smartphone in de hand.