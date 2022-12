Schietende overvaller opgepakt, slachtoffers halen opgelucht adem

“Is het echt waar? Ik kan het haast nog niet geloven.” Een overweldigend gevoel van opluchting maakt zich meester bij Jolanda de Jong wanneer ze hoort dat de vermoedelijke dader van drie gewapende overvallen in Roosendaal is opgepakt. Haar tabakswinkel aan de Kroevenlaan was het eerste doelwit van de gewelddadige reeks.

Bij de overval op 16 november werd Jolanda op gewelddadige wijze tegen de grond geduwd en over de vloer gesleurd. De overvaller loste een schot en ging er met het geld vandoor. Het was niet de eerste overval op de tabakszaak. “Dit was de vijfde en heftigste keer. Ik heb tijd nodig om dit te kunnen verwerken. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn klanten”, zegt Jolanda met tranen in haar ogen. Woensdag werd de 18-jarige verdachte uit Roosendaal opgepakt. De politie kwam de man op het spoor door tips na de uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

"Ik ben enorm opgelucht."

De verdachte wordt ook in verband gebracht met de gewapende overvallen op 21 november op het Shell tankstation aan de Vijfhuizenberg en op het Shell tankstation aan de Antwerpseweg op 26 november. In alle gevallen werd er een schot gelost door de overvaller. Manager Jack Nijenhuis van het pompstation aan de Vijfhuizenberg reageert ‘enorm opgelucht’ op het nieuws van de arrestatie. “Alle complimenten ook voor de politie. Deze overval had namelijk enorme impact op ons personeel en andere ondernemers in de stad. Gelukkig gaat het met de betrokken medewerker goed. Hij is ook al weer aan het werk.”

"De angst zat er goed in."

“De angst zat er de afgelopen dagen goed in. Deze jongen ging ook zo gewelddadig tekeer. Onze mensen mochten daarom voorlopig niet in hun eentje hier werken. Je weet immers nooit of zo’n gek weer toe zal slaan.” Ook de medewerkster van het pompstation aan de Antwerpseweg is inmiddels weer aan de slag. Volgens haar collega die donderdag aan het werk is, gaat het naar omstandigheden goed met haar.

"Ik ben blij dat de politie hem gestopt heeft."