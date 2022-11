Overvaller blijft toeslaan in Roosendaal, op drie plekken schoten gelost

Roosendaal wordt opgeschrikt door een reeks overvallen, die waarschijnlijk door dezelfde dader worden gepleegd. Een man sloeg in twee weken tijd toe bij een tabakswinkel en twee tankstations. Bij alle drie de overvallen loste hij schoten.

De meest recente overval gebeurde zaterdag op een tankstation aan de Antwerpseweg. Op de beelden is te zien dat de overvaller naar binnen rent en over de balie springt. Hij valt en op dat moment gaat zijn pistool af. De man richt zijn pistool daarna op de zichtbaar aangeslagen medewerkster, hij pakt geld uit de kassa en rent weg. De politie heeft later een kogelgat gevonden.

De andere twee overvallen gebeurden op 16 november op een tabakswinkel aan de Kroevenlaan en op 21 november bij een tankstation aan de Vijfhuizenberg. De buit was alle keren bescheiden. De overvaller nam wat contant geld en sigaretten mee.

Omdat er bij alle drie de overvallen is geschoten en gedreigd met een vuurwapen, maakt de politie zich zorgen. In het programma Bureau Brabant werden daarom maandagvond beelden getoond. Mensen die tips hebben kunnen contact opnemen met de politie.

LEES OOK: Tweede overval binnen een week op een tankstation in Roosendaal