Drie gewapende overvallen in Roosendaal: man (18) opgepakt

Een arrestatieteam heeft woensdagavond een 18-jarige man opgepakt die wordt verdacht van een aantal gewapende overvallen, waarbij ook telkens werd geschoten. Tankstations en een tabakswinkel in Roosendaal waren afgelopen weken het doelwit. De politie kwam de man op het spoor door tips die binnenkwamen na de uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

De man woont in Roosendaal, maar een arrestatieteam pakte hem 's avonds op in een huis waarin hij niet zelf woonde.



Schieten

De schietende overvaller sloeg zeker drie keer toe in de stad. Dat deed hij steeds aan het begin van de avond, tussen zes en acht uur.

Op woensdag 16 november begon de reeks op een tabakswinkel aan de Kroevenlaan.

Maandag 21 november was een tankstation aan de Vijfhuizenberg doelwit.

De laatste in de reeks was een tankstation aan de Antwerpseweg op zaterdag 26 november.

Bij alle drie de overvallen schoot hij. Steeds vond de politie resten van kogels. Of de man steeds met opzet heeft geschoten is de vraag. Bij zeker een van die momenten lijkt het pistool per ongeluk af te gaan. Zijn buit bestond uit wat geld en sigaretten.

In Bureau Brabant werden beelden van de schietende overvaller getoond.