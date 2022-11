Schietende overvaller nog gezocht, politie houdt kogelwerende vesten paraat

De schietende overvaller die in Roosendaal al drie keer toesloeg, houdt de gemoederen bezig. Agenten hebben de instructie gekregen bij een melding meteen kogelwerende vesten aan te trekken. Ook moeten ze assistentie oproepen. De politie hoopt dat er mensen in de stad zijn die iets gezien hebben en zich melden.

Na een oproep in Bureau Brabant maandag en het tonen van camerabeelden zijn er vijf tips binnen gekomen. "Daar zitten bruikbare tips tussen", zegt een politiewoordvoerder. De recherche is de informatie aan het uitzoeken.

Naam

Ook Opsporing Verzocht komt dinsdagavond met een getuigenoproep. Op de beelden van de laatste overval is de dader goed te zien en mogelijk te herkennen. Daarom hoopt de politie dat er iemand met een naam komt. De kans bestaat dat de dader in de buurt woont, misschien zelfs in Roosendaal.

Intussen wil de politie graag weten of er nog buurtbewoners zijn met beelden van beveiligingscamera's waar mogelijk iets op te zien is. Ook de auto die in beeld kwam bij een van drie overvallen heeft de aandacht. Mogelijk heeft die wagen er iets mee te maken.

Geweld

De onbekende gemaskerde man is gewelddadig. Bij een van de overvallen mishandelde hij de medewerkster van een tankstation. Hij sloeg zeker drie keer toe in de stad. Dat deed hij steeds aan het begin van de avond, tussen zes en acht uur.

Op woensdag 16 november begon de reeks op een tabakswinkel aan de Kroevenlaan.

Maandag 21 november was een tankstation aan de Vijfhuizenberg doelwit.

De laatste in de reeks was een tankstation aan de Antwerpseweg op zaterdag 26 november.

Schieten

Bij alle drie de overvallen schoot hij. Steeds vond de politie resten van kogels. Of de man steeds met opzet heeft geschoten is de vraag. Bij zeker een van die momenten lijkt het pistool per ongeluk af te gaan.

Zijn buit bestond uit wat geld en sigaretten.