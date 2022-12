E-sigaret met smaakjes uit de handel: 'Verschrikkelijk voor mijn winkel'

De populaire e-sigaretten met smaakjes gaan vanaf 1 oktober volgend jaar in de ban. Vanaf die datum mogen de vloeistoffen voor vapes en e-sigaretten alleen nog maar naar tabak smaken. "Mijn bestaansrecht staat op het spel", zegt Steven van Rooij, eigenaar van de Primera aan de Tongelresestraat in Eindhoven. "De helft van mijn verkoop bestaat uit vapes."

Het verbod betreft zowel vloeistoffen voor navulverpakkingen als voorgevulde e-sigaretten en wegwerpvapes. In zijn winkel trekt Van Rooij een kast open. "Allemaal verschillende smaakjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. Er zijn ook mogelijkheden om zelf aroma's te maken. Maar helaas, alles gaat er volgend jaar uit." Volgens Van Rooij is het probleem veel groter en onderschatten gebruikers de gevolgen van het verbod. "Er wordt alleen gesproken over een smaakjesverbod. Wat mensen niet beseffen is dat alle tabakssoorten op de Nederlandse markt daar ook onder vallen. In iedere tabakssoort zit wel een smaakje zoals vanille of chocolade, net als bij een echte sigaret." Van de tweehonderd tabakssmaken die in de kast staan, mogen er volgend jaar 'precies 0' worden verkocht, "De overheid heeft een lijst met ingrediënten gemaakt waarvan een tabakssmaak mag worden gemaakt. Zelfs de grootste fabrikant van liquids is dat het laatste halfjaar nog niet gelukt."

"Gebruikers gaan illegaliteit in of grijpen terug naar de sigaret."

De eigenaar van de Primera vreest dat er veel illegale producten op de markt gaan komen. "Gebruikers worden richting de illegaliteit gedwongen of grijpen terug naar de sigaret. Een andere keuze is er niet. De zwarte handel zal straks de kop opsteken." De verwachting is dat producenten van vapes samen met de Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) naar de rechter zullen stappen. "Er zijn al meerdere rechtszaken gevoerd. Maar je trekt altijd aan het kortste eind", voorspelt Van Rooij. Volgens hem steekt de overheid de kop in het zand. "In Engeland is de e-sigaret in het zorgpakket opgenomen om van het roken af te komen. Onze overheid verdient liever aan de accijnzen op sigaretten."

"Ik ben overtuigd dat mensen hiermee uiteindelijk stoppen met roken."

Van Rooij ziet de toekomst somber in. "Als jonge ondernemer heb ik me tien jaar lang gericht op deze producten. Dat is waar ik mijn boterham mee verdien. Ik heb de overtuiging dat mensen hiermee ook echt van het roken afkomen. Dat raak ik straks allemaal kwijt. Het is verschrikkelijk voor mijn winkel." Ook de vaste klanten van de Primera-winkel vinden het jammer dat de smaakjes gaan verdwijnen. "Ik ben een roker, maar ik wil wel stoppen. Met de smaakjes moet het tegen die tijd wel zijn gelukt", zegt een van de klanten. Ondertussen pakt een andere klant twee doosjes met de smaken watermeloen en aardbei-kiwi. "Mijn lievelingssmaken. Ze zijn superlekker." Ook hij heeft gehoord dat in oktober de smaakjes gaan verdwijnen. "Dan moet ik maar eens snel een flinke voorraad gaan inslaan. Ik hoop op termijn wel van het roken af te komen." Van Rooij ziet het van een afstand aan: "De voorraden moeten wel omhoog, maar hamsteren is nog niet nodig."

De elektrische sigaret (Foto: Flickr)

Vanaf 1 oktober 2023 is er een verbod op smaakjes.