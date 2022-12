Tamara woont al maanden met hondje in haar auto: 'Niemand helpt mij'

De blauwe Opel Astra van Tamara uit Oss staat al maanden geparkeerd langs de Spoorlaan in Oss. Het is een opvallende verschijning want wie goed kijkt, ziet meestal de vrouw met haar hondje in de wagen zitten. Eind augustus moest Tamara haar anti-kraak woning verlaten, omdat die werd gesloopt. Naar de daklozenopvang wil ze niet, want dan mag haar onafscheidelijke hondje Pebbles niet mee.

Tamara en Pebbles wonen daarom al maandenlang in een auto. De achtergrond voor de miserabele situatie waar Tamara in zit, is een hoogopgelopen burenruzie en een conflict met woningstichting Brabant Wonen. Volgens Tamara werden zij en haar man, die wel in de daklozenopvang zit, weggetreiterd en uiteindelijk onrechtmatig uit hun huurwoning gezet. Daarna kwam ze in een antikraak-huis terecht, maar toen dat eind augustus stopte, had ze geen onderdak meer. En dus woont ze nu al maanden in haar auto.

"Ik kan nergens heen."

"Ik kan nergens heen. Ik heb geen ouders meer en mijn zus die leeft niet meer. En ik heb ook geen vrienden hier in de buurt waar ik tijdelijk kan verblijven", zegt Tamara terwijl ze met haar hondje op de bijrijders stoel in haar auto zit. Verwarming heeft ze niet want de accu van de auto is leeg. Alleen een dekentje moet haar enigszins tegen de kou beschermen. Met de winter in aantocht zal dat ook niet echt helpen. De medische toestand van Tamara maakt het er allemaal niet makkelijker op. Ze heeft reuma en last van botbreuken. Ze wil in Oss blijven, in de hoop dat er een oplossing komt. Met haar lichamelijke gebreken en de toenemende kou, is het eigenlijk niet meer vol te houden in de auto, zegt Tamara. Slapen kan ze amper in de autostoel. "Ik heb rugklachten en omdat je in de auto niet echt comfortabel kan liggen, is dit niet meer te harden."

De auto van Tamara, die al maanden haar woning is

Tamara hoopt dat, gezien haar uitzichtloze situatie, Brabant Wonen met een woning op de proppen komt. Vanwege de extreem hoge huurprijzen van tegenwoordig is particulier huren voor haar geen optie.

"Ik hoop dat er een advocaat is die mij wil helpen."

"Er is op dit moment geen communicatie met de woningstichting of de gemeente. Dat wordt ook lastig omdat ik nergens heen kan en mijn telefoon vaak aan een powerbank hangt", zegt de autobewoonster. "Ik hoop dat er een advocaat is die mij wil helpen", verzucht Tamara. Douchen of even wassen is er ook niet bij voor Tamara: "Ik zie er nu slonzig uit, terwijl ik normaal iemand ben die zichzelf graag goed verzorgt. Je kan niet zomaar bij iemand aankloppen om hulp."

