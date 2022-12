112-nieuws: auto in de sloot • gevaarlijke stoffen gelekt in milieustraat

01.55

In een appartement aan de Boschweg in Schijndel heeft vannacht een felle brand gewoed. Hierbij was sprake van veel rook. De politie heeft iemand aangehouden. Waarvoor is niet duidelijk. De brand woedde in een appartement op de bovenste verdieping. Over de oorzaak is niks bekend. De brandweer had de situatie, na de alarmering om iets voor twee uur, snel onder controle.