'Ladderzatte' brokkenpiloot veroorzaakt heftige ongelukken: 8 maanden cel

De 25-jarige Stan B. uit Heesch moet acht maanden de cel in en mag vijf jaar geen autorijden. Deze straffen krijgt hij voor twee zware verkeersongelukken in 2021. Bij een daarvan kwam een vrouw van 57 uit Oss om het leven, bij het andere, zeer zware ongeluk, een half jaar later, vielen alleen gewonden.

De rechtbank rekende B. het dodelijke ongeval in Oss in januari 2021 aan, omdat hij te hard reed op een donkere en regenachtige avond. De fietsster reed wel door rood maar de rechter vindt dat B. te onvoorzichtig reed.

Waar de rechtbank zwaar aan tilde was dat Stan B. niet veel van dat dodelijke ongeluk had geleerd. Slechts een half jaar later veroorzaakte hij een enorme aanrijding op de A50.

De officier van justitie eiste twee weken geleden nog een jaar cel, een rijontzegging van vijf jaar en een aparte taakstraf voor het dodelijke ongeval. De rechtbank besloot echter tot één celstraf van acht maanden met nog zes maanden voorwaardelijk.

233 kilometer per uur

Stan reed in juli 2021 in een Golf GTI met 233 kilometer per uur op een Mercedes cabrio. De cabrio was net een vrachtwagen aan het inhalen, met zo’n 95 kilometer per uur. Beide auto’s vlogen daarna van de weg af en het was een wonder, benadrukte de officier twee weken geleden, dat iedereen het heeft overleefd.

De officier van justitie kwam woorden tekort over het handelen van B. “Als je bijna 4,5 keer te veel alcohol op hebt (2,21 promille), moet je niet gaan rijden, maar in bed gaan liggen en je roes uitslapen. Dit is Russische roulette, met zoveel alcohol zo hard rijden.”

Heel koor van engeltjes

Het slachtoffer dat in de cabrio zat die werd aangereden, vertelde tijdens de zitting in een emotionele slachtofferverklaring dat hij niet één engeltje, maar een heel koor op zijn schouder had gehad. En ook Stan en zijn vriend, die ook in de auto zat, hebben veel geluk gehad, vond hij. Tot de dag van vandaag heeft de man last van de gevolgen van het ongeluk. Hij brak onder meer een rugwervel.

