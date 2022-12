Rechtbank zwaar beveiligd bij moordzaak, tien jaar cel geëist

De rechtbank in Breda heeft overwogen om de behandeling van de zaak over de moord, in Breda, op mede-oprichter Michel Weiss van motorclub Caloh Wagoh te annuleren. De reden was een dreiging, aldus de rechtbank. Er was vrijdag daarom veel politie op de been rondom het gerechtsgebouw in Breda. Uiteindelijk ging de zaak door en is tien jaar gevangenisstraf geëist.

De strafzaak over de moord, op 14 november vorig jaar, zou vrijdagmorgen om negen uur beginnen. Donderdag kwam er een melding bij de politie, vertelde de voorzitter van de rechtbank aan het begin van de rechtszaak. "In de melding werd gezegd dat er mogelijk dingen gaan gebeuren in of buiten het gebouw. We hebben zelfs gedacht om de zaak helemaal te cancelen en later in een beveiligde rechtbank te doen."

Advocaat 'drie keer in ballen gepakt'

Bij het betreden van het gerechtsgebouw werd iedereen vrijdag extra uitgebreid gecontroleerd. Het was voor bezoekers verboden tassen mee te nemen. Advocaat Bisar Çiçek van de verdachte werd zelfs gefouilleerd. "Ik begrijp niet dat ik dit nu pas hoor", zei hij.

"Ik moest met mijn handen tegen de muur, ik ben drie keer in mijn ballen gepakt om te kijken of er iets in mijn onderbroek zat. En dan hoor ik nu pas hoe serieus die dreiging is."

Verdachte bekende doodschieten Weiss

De zaak begon door alle veiligheidsmaatregelen bijna een half uur later dan gepland. Halverwege de middag maakte het Openbaar Ministerie de eis bekend: tien jaar tegen Bredanaar Peter L. vanwege het doodschieten van oprichter Michel Weiss van motorclub Caloh Wagoh.

L. bekende dat hij de dodelijke schoten heeft gelost. Dat gebeurde vlak voor het chalet van L. op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Weiss zou daar woedend naar toe zijn gekomen vanwege een ruzie met zijn ex, de zus van L. Die ruzie liep zo hoog op, vertelde L., dat hij bang werd dat Weiss hen dood zou schieten. Hij schoot toen zelf vijf keer, zo bleek ook op beelden die in de rechtbank werden getoond.. Volgens de officier van justitie was geen sprake van zelfverdediging.

Motorclub gewelddadig

Motorclub Caloh Wagoh, inmiddels verboden, heeft centraal gestaan in het liquidatieproces Eris over vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe, vermoedelijk in opdracht van Ridouan Taghi. Drie leiders van de club zijn eerder veroordeeld tot levenslang.

