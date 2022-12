Rechtbank zwaar beveiligd vanwege dreiging bij moordzaak motorclubbaas

De rechtbank in Breda heeft overwogen om de behandeling van de zaak over de moord op mede-oprichter Michel Weiss van motorclub Caloh Wagoh te cancelen. De reden was een dreiging, aldus de rechtbank. Er is vrijdag daarom veel politie op de been rondom het gerechtsgebouw in Breda.

ANP Geschreven door

De strafzaak over de moord op 14 november vorig jaar in Breda wordt vrijdag behandeld. Donderdag kwam er een melding bij de politie, vertelde de voorzitter van de rechtbank aan het begin van de rechtszaak. "In de melding werd gezegd dat er mogelijk dingen gaan gebeuren in of buiten het gebouw. We hebben zelfs gedacht om de zaak helemaal te cancelen en later in een beveiligde rechtbank te doen."

"Ik ben drie keer in mijn ballen gepakt om te kijken of iets in mijn onderbroek zat."