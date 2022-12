Sinterklaas winkelt in de kringloopwinkel: 'Je hoeft je niet te schamen'

Opa Perry Saasen zoekt tussen de knuffels die voor nog geen twee euro over de toonbank gaan. Hij is voor zijn kleinkinderen in de kringloopwinkel in Eindhoven. “We vieren Sinterklaas. Ik ben hier omdat ik meer dan anders op mijn uitgaven let. Dat is ook heel normaal.” Steeds meer Brabanders kiezen net als opa Perry om hun speelgoed tijdens de Sinterklaasperiode in de kringloopwinkel te halen.

Dat merken ze goed bij de zes winkels van kringloopketen Het Goed in Zuidoost Brabant. Daar vliegt het gebruikte speelgoed deze weken de deur uit. “Je hoeft je niet te schamen om hier te komen”, legt opa Perry uit. “Voor iedereen is het te duur. Als je iets tegenkomt wat je graag wilt hebben en het is betaalbaar, moet je het meenemen.” Veel klanten vinden het zonde om het speelgoed nieuw te kopen terwijl het gebruikt ook nog goed is. Helga van Esch zoekt tussen puzzels. Ze heeft wel een voorwaarde. “Het moet er fris uitzien." Ook Helga let op haar uitgaven. "We letten dit jaar een beetje op de kosten met Sinterklaas, maar we willen ook een duurzame Sinterklaas houden. Er komen wel wat nieuwe spulletjes bij, maar ook dingen we hergebruiken of zelf gemaakt hebben. Dat is beter voor de wereld. En voor de portemonnee.”

"We hebben minder in de portemonnee."

Uit een enquête door onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant blijkt dat 12 procent van de Brabanders meer naar tweedehands speelgoed kijkt, bijvoorbeeld online of in de kringloopwinkel. De zes Brabantse kringloopwinkels van Het Goed verkochten tot en met eind november al 23 procent meer speelgoed dan vorig jaar: • In 2021 verkochten ze 97.000 stuks speelgoed

• In 2022 verkochten ze 120.000 stuks speelgoed. Manager Ad Vogels van Het Goed: “We hebben geen voorraden. Elk artikel is uniek. Alles wordt gekocht. De gezelschapsspellen, puzzels, knuffels, garages, poppenwagens. Een auto ga je vaak ook tweedehands kopen, dus ook niet nieuw. Wat maakt het verschil?”

"Als je zoiets nieuw koopt, betaal je toch 15 euro."

“We hebben minder in de portemonnee. Sommigen kunnen nieuw speelgoed niet betalen, maar we zien ook dat mensen bewuster aan het kopen zijn. Alle records gaan in onze winkels aan diggelen. We hebben nu al meer verkocht op dit moment dan heel vorig jaar, bij elkaar. En dan hebben we de decembermaand nog voor de boeg." Thérèse Bouwens staat bij de autootjes. Ze zoekt iets voor haar kleinzoontje van bijna drie. Ze let ook op haar uitgaven. “Vooral bij speelgoed waar relatief kort mee gespeeld wordt. Dan let ik er extra op.” Ze pakt een kiepwagen vast met een prijskaartje van 1.99. “Als je zoiets koopt, betaal je anders toch 15 euro.” Perry is onlangs weer opa geworden. Voor zijn kersverse kleinkind is hij geslaagd: een enorme witte beer met ‘i love you’ erop. Voor 1,99. Voldaan loopt hij de winkel uit. LEES OOK: We vieren massaal Sinterklaas, maar de sint bezuinigt wel

De speelgoedrekken in Het Goed in Eindhoven (foto: Rogier van Son).