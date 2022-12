Vliegen in de kerstvakantie? Vakbond voorziet chaos op Eindhoven Airport

Wie deze kerstvakantie met het vliegtuig op reis gaat, kan Eindhoven Airport beter mijden. Vakbond FNV vreest dat de problemen op het vliegveld over een paar weken niet zijn opgelost. “Van de drie luchthavens in ons land is de betrouwbaarheid en beveiliging in Eindhoven op dit moment het slechtst”, zegt FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg.

Net als veel andere vliegvelden kampt Eindhoven Airport al maanden met vertragingen door drukte en personeelstekort. Afgelopen zomer namen de problemen al toe, toen steeds meer mensen de keuze maakte om via Eindhoven te vliegen in plaats van Amsterdam. “Nu heeft Schiphol de vluchten teruggeschroefd en zie je dat er echt chaos ontstaat op Eindhoven Airport”, legt Van Doesburg uit.

Het wordt daarom spannend of alle reizigers deze kerstvakantie wel (op tijd) op hun bestemming komen. Van Doesburg: “Ik durf geen garanties te geven dat dat goedkomt. Dat durf ik wel te zeggen over Schiphol en Rotterdam, want daar hebben ze de problemen eerder onderkend en maatregelen genomen.”

Vooral in de beveiliging is er een groot tekort aan personeel. En daardoor staan de medewerkers onder hoge druk. “Sinds de meivakantie moeten ze een Olympische prestatie leveren en dat gaat niet langer”, vertelt Van Doesburg.

Een deel van de beveiligers heeft vorige week een petitie aangeboden aan de directie van Eindhoven Airport, waarin ze vragen om binnen tien dagen orde op zaken te stellen.

Maandag gaat de CEO met hen om tafel. “Er moet een oplossing komen, want mensen lopen op hun laatste benen”, zegt Van Doesburg. Omdat Eindhoven kleiner en overzichtelijker is dan Schiphol zou die oplossing volgens hem makkelijker te vinden moeten zijn. “Maar dan moet er wel welwillendheid zijn.”

Eindhoven Airport kan inhoudelijk nog niks over zeggen over het gesprek. "Veel ideeën die de FNV heeft, komen overeen met wat wij vinden, dus daar gaan we het over hebben", zegt woordvoerder Gijs Vrenken. "Omdat we de beveiliging uitbesteden, is veel niet aan ons. Maar wellicht kunnen we op facilitair gebied wel wat doen."

Bij Eindhoven Airport zelf maken ze zich geen zorgen over de kerstperiode. Volgens Vrenken wordt er in de roosters rekening gehouden met de verwachte drukte. “De problemen van afgelopen zondag had te maken met ziekte-uitval en dat kunnen we niet voorzien", zegt hij.

Vrenken stipt aan dat het vliegveld nu flink inzet op het werven van nieuw beveiligingspersoneel. "Daar zien we al een toename, dus dat geeft ons het vertrouwen dat we die kerstperiode goed doorkomen", aldus de woordvoerder.

Als er geen actie wordt ondernomen, kan de kerstvakantie een moment zijn waarop de beveiligers hun werk neerleggen. Daar wil Van Doesburg niet op vooruit lopen. “Ik vind het te vroeg om te dreigen met stakingen en verwacht dat de directie inziet dat er snel wat moet gebeuren.”