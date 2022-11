En weer loopt het vast op Eindhoven Airport: 'Chaos en huilende mensen'

Het lijkt een gebed zonder end voor reizigers die Eindhoven Airport aandoen. Opnieuw zien passagiers zondag op de luchthaven hun reis stranden in de vertrekhal. Een ooggetuige spreekt van 'chaos en huilende mensen'.

Het vastlopen van de stroom reizigers leidde volgens het echtpaar Nuij tot 'chaos en huilende mensen'. Passagiers die onder afzettingen door kropen, reizigers die voorkropen in de rij. Het leidde tot verhitte taferelen. "De marechaussee stond op verschillende plekken te posten om de rust te bewaren", beschrijft Anita.

Toen ze met haar man eenmaal de lange rij achter zich had gelaten, kwamen ze uit bij een gesloten gate. Het vliegtuig stond buiten klaar, maar aan boord komen was niet meer mogelijk. "We hadden onze koffer al ingecheckt. Die kregen we verrassend snel weer retour. Of we maandag nog naar Wenen kunnen, weten we nog niet. We zitten nu weer thuis."