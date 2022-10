Dit moet je doen als je compensatie wilt voor een vertraagde vlucht

Zeker honderden reizigers zijn gedupeerd door een storing aan het bagage-afhandelingssysteem op Eindhoven Airport dit weekend. Mensen moesten uren wachten en misten hun vlucht. Waar hebben zij nu recht op en wat moeten ze doen?

Het recht op compensatie is afhankelijk van de vertraging waarmee je uiteindelijk bent aangekomen op de eindbestemming. Er zijn voorwaarden verbonden aan de reden en de duur van de vertraging.

Voorwaarden voor compensatie

Bij een vertraging van minder dan twee uur heb je geen recht op compensatie.

Bij een vertraging van twee uur of meer heeft de luchtvaartmaatschappij zorgplicht, je hebt dan recht op verzorging.

Bij een aankomstvertraging van drie uur of meer heb je mogelijk recht op een compensatiebedrag dat kan oplopen tot 600 euro.

Je hebt geen recht op compensatie als er sprake is geweest van buitengewone omstandigheden waar een luchtvaartmaatschappij niets aan kan doen, zoals mist. natuurrampen, terrorisme, stakingen van derden, zoals luchthavenpersoneel of luchtverkeersleiding of medische noodlandingen.

Verder is het van belang wat de afstand is van de vlucht en of die binnen of buiten Europa was. De hoogte van de compensatie is niet afhankelijk van het bedrag dat het vliegticket kostte.

Je hebt recht op 250 euro vergoeding bij een vertraagde vlucht tot 1500 kilometer.

Bij langere vluchten en een vertraging van meer dan drie uur kan die oplopen tot 450 euro.

Bij vluchten van meer dan 3500 kilometer is het maximale compensatiebedrag 600 euro.

Soms heb je geen recht op een vergoeding, maar kun je wel nog aanspraak maken op het recht op verzorging. Meestal is dat in de vorm van eten of een overnachting.

Wat moet je doen als je vlucht vertraagd is?

Neem contact op met je vliegmaatschappij. Als je via een reisbureau hebt geboekt, neem je daar contact mee op.

Je hebt bewijs nodig van de extra kosten die je hebt gemaakt. Maak daarom kopieën van bonnen voor eten of drinken of een overnachting. Vraag aan de vliegtuigmaatschappij of ze op papier willen zetten dat er problemen waren met de vlucht. Stuur een aangetekende brief naar de vliegmaatschappij. Hiervoor zijn online voorbeeldbrieven te vinden. Voeg alle bewijs bij de brief.

Claimbedrijf inschakelen

Ook kan je bij meerdere claimbedrijven aankloppen. Zij kijken of je recht hebt op een vergoeding en proberen tegen een bepaald percentage compensatie voor je te krijgen. Online vind je meerdere claimcalculators waar je kunt toetsen of je recht hebt op compensatie. Dat gaat meestal via een no cure, no pay-principe.

Eerder dit jaar was het chaos op luchthaven Schiphol. In de meivakantie liepen zo'n 33.000 reizigers tegen een probleem aan bij hun vlucht. Dat leidde toen tot duizenden claims.

