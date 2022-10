Reizigers boos op Eindhoven Airport: 'Ze laten mensen aan hun lot over'

Een storing aan het bagage afhandelingssysteem op Eindhoven Airport heeft zaterdag een hoop overlast veroorzaakt. Mensen moesten lang wachten in aankomende vliegtuigen, vluchten liepen vertraging op en mensen strandden op de luchthaven, die 's avonds wel gewoon op slot ging. Reizigers klagen over de lange wachttijden en het gebrek aan informatie.

"Ze laten mensen aan hun lot over", klaagt Shirina. Zij wilde zaterdag met haar familie naar Rome, maar moesten acht uur wachten. "Niemand van Ryanair, geen crisismanagement maar ook Eindhoven Airport heeft niets extra's te eten, geen hotel en als je zou willen, was alles vol."

Ook Yvonne had een ellendige avond. "We hadden een vlucht om 20.50 uur. Om 21.30 uur kwam er bericht dat we vertraging hadden tot 22.30 uur. Uiteindelijk konden we boarden. Maar voor we het vliegtuig in mochten, konden we omdraaien. Na nog twee uur wachten zonder informatie kregen we onze koffers terug. Helemaal belachelijk hoe er met mensen om wordt gegaan", aldus Yvonne.

Karel wachtte op dezelfde vlucht. De frustratie spat van hem af. "Tot 1 uur gewacht op onze koffers. Vanmorgen weer in de rij vanaf 5.30 uur en we zitten hier nog steeds na weer in een lange rij te hebben gestaan. Niemand helpt je hier. Oude mensen op de grond vannacht. Geen hotel te krijgen in Eindhoven. Dit is bij de konijnen af hoe ze hiermee omgaan", aldus Karel.