Chaos op Eindhoven Airport houdt aan: ook zondag nog problemen

Het probleem met het bagagesysteem op Eindhoven Airport is zaterdagavond nog niet opgelost. Nog altijd is het druk op de luchthaven. Door de problemen kunnen passagiers vaak pas na lang wachten uit het vliegtuig en ook vertrekkende vluchten hebben er last van. Eindhoven Airport verwacht dat er ook zondag nog problemen zullen zijn met het vluchtschema.

Janneke Bosch & Rochelle Moes Geschreven door

"De storing in het bagagesysteem is tot onze spijt nog niet opgelost", meldt de luchthaven. "Er wordt hard gewerkt aan een noodsysteem." Maar dat systeem is er dus nog niet en waarschijnlijk hebben de problemen met het bagagesyteem ook zondag nog hun weerslag. "De storing heeft impact op het vluchtschema van morgen", zo twittert de luchthaven. Ze raadt reizigers aan om hun website in de gaten te houden voor details. Ondertussen maken de passagiers die nu op de luchthaven zijn, zich vooral zorgen over de nacht. "We zijn bang dat we straks het vliegveld uit moeten", vertelt Valérie. Ze wacht al sinds zaterdagochtend op een vlucht. "Mensen zijn gestrand, hotels zitten vol, we kunnen nergens heen. Ik lig nu best lekker op de bank van een restaurant. Ik heb de hele dag gestaan, mijn rug doet zeer." Ze schat dat er nog enkele tientallen mensen gestrand zijn op het vliegveld.

"Mensen kunnen niet in de terminals slapen."