Kiosk Sint-Oedenrode splijt het dorp, oude nostalgische of moderne nieuwe?

Moet de oude nostalgische kiosk op de Markt plaats maken voor een nieuwe moderne? In Sint-Oedenrode raken ze er maar niet over uitgepraat. Eerder koos het dorp voor een andere variant, maar dat plan staat toch weer op losse schroeven want veel Rooise mensen vinden die moderne ontwerpen toch maar niks en willen dat de huidige blikvanger blijft.

De Markt in Sint-Oedenrode is hard toe aan een opknapbeurt. Nu wordt er vooral geparkeerd op het plein en dat moet minder worden. In het midden van dat plein staat al meer dan zeventig jaar een kiosk. Uit een eerdere enquête bleek al de Rooienaren willen dat er een kiosk blijft. Maar de grote splijtzwam is of dat een nieuwe moderne moet komen of dat de oude nostalgische kiosk moet blijven staan.

Op een druilerige ochtend loopt Marianne onder haar paraplu over de Markt. “Ja, die kiosk. Die is legendarisch hier", zegt ze. "Ik heb nog foto’s van mezelf als dansmarietje in 1979 op de kiosk. Ik zou heel graag willen dat die blijft bestaan.”