Zoete lucht leidt naar illegale productie van waterpijptabak in woonhuis

In een huis in Uden heeft de politie dinsdag een grote hoeveelheid illegale waterpijptabak gevonden. Dat maakte de gemeente Uden vrijdag bekend. Ook lagen er materialen waarmee zulke tabak gemaakt kan worden. Een tip over een zoete, anijsachtige geur leidde de politie uiteindelijk naar de illegale productieplaats.

Zo’n typische zoete geur kan duiden op productie van drugs. Een anonieme tip bracht de politie op het juiste spoor. Ook de douane werd betrokken bij de inval in het huis. Zij vonden een grote hoeveelheid waterpijptabak, die daar ter plekke ook werd gemaakt.

De douane heeft de waterpijptabak en alle materialen in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Wel is een boete opgelegd voor het niet betalen van accijns.

Ook een ander huis in Uden werd gelinkt aan de plek waar de waterpijptabak is gevonden. Na een controle bleek in die woning niets aan de hand.

