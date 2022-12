Oranje wordt wereldkampioen, zo niet dan loopt John de Bever een marathon

Wedden dat Oranje wereldkampioen voetbal wordt in Qatar? John de Bever durft die weddenschap wel aan, hij is ervan overtuigd dat Nederland de titel binnenhaalt. Radiopresentator Koen Wijn ziet het absoluut niet gebeuren, bleek vrijdag in het Omroep Brabant radioprogramma Wakker! En dus gaan ze met elkaar de uitdaging aan.

Lobke Kapteijns Geschreven door

“Niemand gelooft erin maar ik denk écht dat Nederland kans maakt. Juist omdat de rest ook niks is. Het is een matig toernooi tot dusver”, klonk het pleidooi van John de Bever vrijdag bij Omroep Brabant. Volgens hem kan het Nederlands elftal alleen maar beter worden. “Slechter kan niet. Ze zijn in het toernooi gegroeid. Dadelijk krijg je een gemotiveerd Nederland te zien. En Louis van Gaal heeft altijd wel wat geluk aan z’n kont hangen, dan komt het goed.”

"Ze komen in de finale tegen Brazilië."