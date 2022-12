Gratis boodschappen van de baas: 'Ik koop biefstuk en duurdere wijn'

Geen doosje met wijn en paté, maar een bijzondere verrassing voor de medewerkers van Yonego. De eigenaar van een internetbedrijf in Breda betaalt namelijk heel de maand de boodschappen van zijn personeel. Betekent dit dat de medewerkers heel de maand aan de champagne en de kaviaar gaan?

Loïs Verkooijen Geschreven door

In plaats van een kerstpakket kregen de ruim honderd medewerkers van het Yonego allemaal een folder, een boodschappentas en een gouden enveloppe. In de enveloppe mogen ze de hele maand december hun bonnetjes van de supermarkt, bakker en slager stoppen. Een van de gelukkigen vertelt vrijdag aan Omroep Brabant over het moment dat ze het pakket kregen. “Niemand wist het en het duurde even voor het kwartje viel. Een paar seconde lang was het doodstil. Daarna gingen mensen klappen. Ik denk dat ik wel duizend keer dank je wel heb gezegd.”

“Ik vertrouw mijn collega’s.”

De eigenaar van het bedrijf, Joris Toonders, genoot van het moment van de onthulling: “Ik heb nog nooit honderd collega’s zo stil bij elkaar gezien.” Hij is er niet bang voor dat mensen misbruik gaan maken van zijn initiatief. “Ik weet niet wat mensen normaal voor boodschappen doen en of ze nu wat extra gaan kopen, maar ik vertrouw mijn collega’s.” Volgens Toonders zijn de bedrijfscultuur en de sfeer heel belangrijk: “Je moet je collega’s vertrouwen en zij moeten dat ook zo voelen.”

“Ik liep echt als een kip zonder kop door de supermarkt.”

En dat vertrouwen van de baas lijkt terecht te zijn: “Champagne en kaviaar zouden kunnen, maar er wordt van ons verwacht dat we er goed mee omgaan, dus dat doen we ook”, zegt een werknemer. “Dat is hoe we hier altijd met elkaar omgaan. Daarom kan zoiets ook gegeven worden”, zegt hij. Een collega heeft haar boodschappen al gedaan. Een bijzondere ervaring, vindt ze. “Je wil van alles in je mandje gooien, maar ook weer niet te veel. Dus ik liep een beetje als een kip zonder kop door de Albert Heijn.” Uiteindelijk hield ze zich inderdaad in. “Ik heb alleen een biefstuk en een wat duurdere wijn gekocht. Dat zou ik anders niet kopen.”

“Mooie kerstgedachte, zeker in deze tijd.”