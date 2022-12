Witwassen van ruim zeven miljoen euro: bankier voor criminelen opgepakt

Een 31-jarige Tilburg is aangehouden voor het witwassen van ruim zeven miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De man werkte als bankier voor criminelen. Bij doorzoekingen in Tilburg nam de politie ook negen auto's en meerdere horloges in beslag.

De politie doorzocht afgelopen dinsdag het huis van de verdachte, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg. In het huis van de verdachte vond de politie 'digitale informatie'. Uit die informatie blijkt dat de verdachte in anderhalf jaar tijd meer dan zeven miljoen euro heeft witgewassen. Het onderzoek naar die digitale informatie is nog in volle gang. Daarom sluit de politie niet uit dat er nog meer witgewassen geld boven water komt.

Ook zijn er negen auto's en meerdere dure horloges in beslag genomen bij de doorzoekingen. In een van de garageboxen stond een auto met daarin tientallen kilo's hasj. Deze hadden een straatwaarde van ruim 600.000 euro. De politie onderzoekt nog wie de eigenaar van de auto is.

Ondergrondse bankier

De verdachte kwam naar boven in een onderzoek van de politie. Hij waste digitaal geld wit voor criminelen, een zogeheten underground banker volgens de politie. Zo'n bankier verplaatst grote hoeveelheden cash of zet dat om in cryptvaluta. Dit geld komt vooral uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Volgens de politie is zo'n bankier een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.