Xavi Simons maakt eindelijk zijn debuut in het Nederlands elftal

PSV'er Xavi Simons heeft zaterdag eindelijk zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. In de 83e minuut mocht het 19-jarige talent het veld in voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De roep om Xavi Simons een plek in het Nederlands elftal te geven was groot.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Veel fans hoopten dat Simons al eerder het veld op zou worden gestuurd. In aanloop naar het laatste groepsduel tegen Qatar was Van Gaal lovend over de ontwikkelingen van Simons, maar hij besloot hem niet in te zetten. Dat Simons eerder geen speelminuten maakte, frustreerde veel fans. Een man uit Eindhoven Twitterde dinsdag voor de wedstrijd tegen Qatar dat hij 0,50 cent per like zou doneren aan Amnesty International als Simons het veld niet zou betreden. Die Tweet leverde meer dan 17.000 likes op, inmiddels is de anonieme Eindhovenaar een crowdfundingsactie gestart om de donatie te kunnen bekostigen, daar is al ruim 5.500 euro voor opgehaald. Vrijdag kwartfinale

Simons is de 51e speler die onder Louis van Gaal zijn eerste wedstrijd speelt voor het Nederlands elftal. Ook Andries Noppert debuteerde dit WK voor Oranje. Inmiddels heeft hij vier interlands op zijn naam staan. De wedstrijd tegen de Verenigde Staten eindigde in een 3-1 winst voor Nederland. Nederland speelt vrijdagavond in de kwartfinale tegen Argentinië of Australië.