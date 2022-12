Hardwell bij comeback in Amsterdam: 'Jullie zijn prachtig'

Hardwell heeft zaterdagavond voor het eerst in jaren weer op een Nederlands podium gestaan. De Bredase dj, die de afgelopen jaren een sabbatical nam, gaf een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Jullie zijn prachtig", schreeuwde hij naar het publiek, zo is te zien op een video die de concerthal deelt op Twitter.

ANP Geschreven door

"Ik heb een makkelijke vraag voor jullie: wie is er klaar om te feesten", vroeg Hardwell ook aan de fans. Het publiek joelde bevestigend.

Wachten op privacy instellingen...

De dj deed de Ziggo Dome aan met zijn al eerder begonnen Rebels Never Die-tour. Hoewel Hardwell al wel weer op het podium heeft gestaan sinds zijn rustpauze, vond hij zijn eerste Nederlandse optreden extra spannend. "Dat is misschien heel raar om te begrijpen maar Amsterdam is altijd de show waar ik extra zenuwachtig voor ben omdat er allemaal familie en vrienden komen kijken", zei hij voorafgaand tegen het ANP. De dj nam in 2018 voor onbepaalde tijd een pauze omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de hoge werkdruk. Afgelopen voorjaar kondigde hij zijn comeback aan.