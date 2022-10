Hardwell en Tiësto niet meer in dj top 10: 'Brabant komt keihard terug'

Tiësto draagt de DJ school van Dave Hipke in Breda een warm hart toe (privéfoto). DJ-vrienden Tiesto en DJ schooldirecteur Dave Hipke (foto: privécollectie) DJ schooldirecteur deelt zijn liefde voor muziek zoveel mogelijk (foto:privécollectie) Volgende Vorige 1/3 Tiësto draagt de DJ school van Dave Hipke in Breda een warm hart toe (privéfoto).

De tijd dat Bredase dj's het wereldtoneel beheersten is weer even voorbij. Donderdagavond wordt werelds beste dj gekozen, maar afgelopen jaar geen Tiësto of Hardwell in de top 10. "Soms moet het even rustig zijn, om weer keihard terug te komen", zegt Dave Hipke van de Bredase DJ School International.

Wie de lijst met 100 beste dj's van vorig jaar bekijkt kan wel constateren dat er nog genoeg Nederlanders en ook Brabanders tussen de artiesten staan. Dave Hipke die al ruim 12 jaar lesgeeft aan dj's maakt zich dan ook geen zorgen.

"Social media en Spotify spelen een steeds grotere rol."

"Er zijn gewoon meer spelers op de markt gekomen waar het publiek uit kan kiezen. Daarnaast heeft Hardwell net een sabbatical van twee jaar achter de rug en Tiësto treedt tegenwoordig vaak met andere jonge artiesten op waardoor hij iets minder prominent aanwezig is." De dj-schooleigenaar ziet de muziekwereld ook veranderen. "Social media is steeds belangrijker geworden. Je moet daar vaak van je laten zien en horen. Daarnaast speelt Spotify een steeds grotere rol. Hoe vaker je daar als artiest op afspeellijsten voorkomt, hoe beter."

"Vrouwen zijn technisch stroever maar hebben meer gevoel voor muziek."

Ook zijn er steeds vaker vrouwen die op het podium staan. "Dat is echt anders dan mannen", zegt Hipke. "Vrouwen zijn technisch wat stroever maar hebben meer gevoel voor muziek en persoonlijk vind ik het leuker om naar te kijken", grinnikt hij. Jaarlijks heeft de Bredase dj-school 250 cursisten. "We zijn er voor alle leeftijden", zegt de inmiddels 54-jarige schooldirecteur. "Er is tegenwoordig ook een tekort aan professionele producers en dj's. Ik moet regelmatig mijn deuren openen voor mensen weer even aan hun vaardigheden willen werken omdat ze na een stille periode, weer gevraagd zijn op te treden."

"Tiësto vindt het super dat de DJ school de liefde voor muziek verspreidt."