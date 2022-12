Brabant boven in Scheldecross, Van der Poel en Van Empel winnen

Mathieu van der Poel en Fem van Empel hebben de wereldbekerveldrit van Antwerpen gewonnen zondagmiddag. Beide Brabanders reden soeverein naar de zege op het technische parcours op de oevers de Schelde.

Het was nog even spannend hoe Mathieu van der Poel zijn lichaam zich houden tijdens de Scheldecross deze zondag. Een dag eerder ging hij namelijk onderuit in de superprestigeveldrit van Boom. De Brabander smakte hard tegen de kasseisen en vooral zijn knie en schouder deden zeer.

Geen maat

In Antwerpen werd al snel duidelijk dat er geen maat stond op Van der Poel. In de tweede ronde maakte de veldrijder flink tempo en zette daarmee zijn grote concurrent Wout van Aert op achterstand. Ook Lars van der Haar kon de Brabander niet bijhouden.

Van Aert kwam een ronde later nog met een tegenaanval en snoepte wat van zijn achterstand af, maar lag al op flinke achterstand van Van der Poel. Toen de Belg viel, was de zege wel binnen voor de Brabander. Van der Poel won uiteindelijk met 23 seconden voorsprong op Van Aert.

"Ik vind dit een leuke wedstrijd en ik heb eigenlijk foutloos rondgereden. Dat is een goed teken. Het is jammer dat ik maandag naar Spanje ga om een paar weken in de zon te trainen, want ik kwam net in het crossritme. Maar we houden ons aan het schema, want de focus ligt op het voorjaar", vertelt Van der Poel.

Vijde zege

De start van Fem van Empel haar wereldbekerrit begon iets minder gemakkelijk dan bij haar provinciegenoot Van der Poel. De renster uit Sint Michielsgestel moest flink doorbijten om haar rivale Puck Pieterse bij te houden.

Alleen halverwege de wedstrijd haalde Van Empel haar in en reed ze onbedreigd naar de zege. "In het begin had ik heel koude handen en daardoor was het schakelen wat lastiger. In het tweede deel heb ik mijn eigen race gereden en was ik een stuk geconcentreerder."

Voor Fem van Empel was het even geleden dat ze gewonnen had, ook al scoorde ze drie podiumplekken. "Ik zei vooraf al dat november een trainingsmaand zou worden. Het is nu december, dus ik ben blij dat ik weer terug ben", zei Van Empel. Het is haar vijfde overwinning in de wereldbeker dit seizoen en ze gaat ook aan de leiding van het klassement.