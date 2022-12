'Te weinig opvangplekken daklozen in Breda, voelen ons in de steek gelaten'

Er zijn te weinig opvangplekken voor daklozen in Breda nu het 's nachts echt koud wordt. Dat zegt Straatraad-voorzitter Johnny Feskens. Hij vreest dat daklozen op tentjes en slaapzakken zijn aangewezen als het straks gaat vriezen, en dat terwijl de richtlijn is dat daklozen bij vorst zoveel mogelijk onderdak krijgen.

Collin Beijk & Tom Berkers Geschreven door

Johnny Feskens is zelf dakloos geweest en weet hoe lastig een terugkeer naar een normaal bestaan kan zijn. Hij is inmiddels voorzitter bij De Straatraad. Deze organisatie probeert daklozen van straat te helpen. “Het maakt me verdrietig dat niet iedereen geholpen kan worden en nog steeds in een tent of slaapzak slaapt. Dat kan toch niet!”

"Er zijn veel meer daklozen dan de gemeente denkt."

De Straatraad ziet veel thuis- en daklozen en is niet blij met het aantal opvangplekken dat Breda beschikbaar heeft. “De gemeente gaat vanuit de ivoren toren uit van de cijfers van het CBS. Zij zeggen dat er ongeveer 350 dak- en thuislozen zijn in Breda. Alleen, wij spreken ze op straat en weten dat het er zo’n 1540 zijn op dit moment. Daar is niet voldoende opvang voor.” Wim Goverde is ook dakloos geweest en heeft een zware periode achter de rug. Inmiddels heeft hij zijn leven weer op de rit en werkt ook hij voor De Straatraad. "Veel daklozen zijn niet in beeld bij zorginstellingen en andere instanties. Zij wonen nu op straat en voelen zich alsof ze er alleen voor staan.”

"Ze voelen zich in de steek gelaten."

Wim vindt het daarom extra belangrijk dat De Straatraad de stem van deze daklozen laat horen aan de gemeente Breda. “Sommigen zijn het vertrouwen in de zorg en overheid kwijtgeraakt na vele teleurstellingen. Ze voelen zich in de steek gelaten.” Johnny wil graag in gesprek met de gemeente en denkt aan een soort opvang waar thuis- en daklozen zelf de weg terug vinden. “Als je rondkijkt staan er best veel bedrijfshallen in Breda leeg. Zet daar dak- en thuislozen in met wat geld en ze creëren iets voor zichzelf”, zegt Wim.

"De problemen zijn voorlopig niet opgelost."

De gemeente Breda was niet bereikbaar voor een reactie, maar liet in een artikel van Breda Nu weten dat zij bezig zijn met een oplossing voor de problemen. “Waar mogelijk geven we uitvoering aan deze maatregelen. Dit zijn echter geen oplossingen die binnen enkele weken gerealiseerd zijn. Naar verwachting hebben we de komende periode te maken met een blijvende hoge bezetting." Hulpverleners adviseren dak- en thuislozen toch echt naar de opvang te gaan zodra het vriest. Puur voor hun eigen veiligheid. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om bij vorst voor voldoende opvang te zorgen. In Eindhoven en Helmond spelen deze problemen vooralsnog niet. De Eindhovense noodopvang van Springplank040 heeft zeventig plekken in beschikbaar. Daarvan worden er volgens de organisatie nu zo'n dertig gebruikt.

"We houden ons hart vast."